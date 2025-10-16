SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Querido Hugo, extrañaremos nuestras amenas charlas, los cafés con Juan Carlos De Pablo, los momentos de camaradería, los Coloraditos, en fin, una larga y fructífera amistad. Silvia y Bobbie Starke acompañamos a la familia Martini con nuestras oraciones.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - El Círculo de Armas participa con dolor el fallecimiento de su socio y pide oraciones en su memoria.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - María Acquarone y sus hijos Paula Rodríguez Acquarone, Pilar María Rodríguez Acquarone y Juan Martín Rodríguez Acquarone lo despiden con mucha tristeza y acompañan a Graciela, Nicolás, Vero y Tomás con el recuerdo de los momentos vividos.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Sus amigos de la mesa Fernando Lascano del Círculo de Armas despedimos al querido Hugo con enorme pena. Roberto Catalán, Carlos Mario Balter, José García Enciso, Enrique Santamarina, Oscar Muiño, Jorge Otamendi, Gerardo García Gorostidi, Carlos Reymundo Roberts, Urbano A. Díaz de Vivar, Diego Elizalde, Federico Pinedo (a.) y Roberto Starke. ¡Te extrañaremos!.

† MARTINI, Hugo, falleció el 15-10-2025. - Su mujer Graciela Nogueira; sus hijos Nico y Euge, Vero, Tomy y Pachu; sus nietos Simón, Félix y Amanda despiden con gran tristeza al querido Hugui, agradeciendo la vida compartida y su integridad, humor y generosidad. Te extrañaremos mucho, encomendamos tu alma, que descanses en paz. Invitamos al sepelio hoy, a las 11, en el Jardín de Paz.

† MARTINI, Hugo. - Infomedia despide al querido amigo de la casa, y acompaña a su directora asociada Grace y a toda la familia, con enorme cariño.

MARTINI, Hugo. - Elizabeth y Juan Murdocca y Susana y Jorge Murdocca acompañan a Graciela y familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

