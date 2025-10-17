SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Isabel y Enrique de la Torre y sus hijos Rodrigo y Lucas lo despiden con tristeza, recuerdan tantos años de amistad y acompañan a Graciela e hijos con mucho cariño.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Sus amigos del grupo de cine Inés, Gloria, Chiqui, María, Paco, Lea y Paula despiden al querido Hugo y acompañan con mucho cariño a Graciela y a sus hijos.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Sus cofrades Eduardo Airaldi, Enrique y Mercedes Avogadro, Manuel Benítez de Castro, Esteban Buratovich, José María Dagnino Pastore, Enrique de la Torre, Juan Eduardo Fleming, Enrique Gobbee, Teresa González Fernández, Jorge Hugo Herrera Vegas, Susana Merlo, Alfredo Morelli, Juan Javier Negri, Juan Carlos Neves, Juan Carlos Sánchez Arnau, Diego Suñer y Enrique Torrendell lo despiden con enorme tristeza.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Mario y Gloria Rossi (as.) acompañan a Graciela y a sus hijos con cariño y oraciones por el eterno descanso de Hugo.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - El consejo de administración de Fundación Lúminis despide a Hugo con mucha tristeza y acompaña a la querida Graciela y su familia.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Rogelio e Isabel Pfirter despiden con mucha tristeza a Hugo y acompañan a Graciela y familia.

† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Silvia Paz Illobre, Eduardo R. Orteu (as.) e hijos lamentan profundamente su partida y abrazan con cariño a Graciela, Nicolás, Vero, Tomás y familias en su dolor.

Aviso publicado en la edición impresa