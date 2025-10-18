MARTINI, Hugo
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Ricardo Adrogué, Enrique A. Antonini, Néstor J. Belgrano, Máximo L. Bomchil, Gerardo Cartellone, Roberto Carlos Catalán, Daniel Charles, José María Dagnino Pastore, Pedro J. Dávila, Juan F. de Álzaga, Felipe de la Balze, Javier d’Ornellas, Orlando J. Ferreres, Juan Eduardo Fleming, Jorge Hugo Herrera Vegas, Marcelo Loprete, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Agustín A. Monteverde, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Eduardo Patrón Costas, Carlos Pérez Rovira, Rogelio Pfirter, Federico Pinedo, Luis Fernando Posse, Adalberto Rodríguez Giavarini, Ricardo F. Saguier, Horacio Sánchez Caballero, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Octavio Schindler, Roberto Starke, Alejandro Tonelli, Pablo G. Tonelli, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.
MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Raúl Sanguinetti despide a Hugo, inclaudicable demócrata, con tristeza y oraciones.
