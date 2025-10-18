LA NACION

MARTINI, Hugo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Sus amigos del Círculo de Armas, Ricardo Adrogué, Enrique A. Antonini, Néstor J. Belgrano, Máximo L. Bomchil, Gerardo Cartellone, Roberto Carlos Catalán, Daniel Charles, José María Dagnino Pastore, Pedro J. Dávila, Juan F. de Álzaga, Felipe de la Balze, Javier d’Ornellas, Orlando J. Ferreres, Juan Eduardo Fleming, Jorge Hugo Herrera Vegas, Marcelo Loprete, Enrique S. Mantilla, Miguel Maxwell, Agustín A. Monteverde, Juan José Naón, Jorge Otamendi, Guillermo J. Pando, Eduardo Patrón Costas, Carlos Pérez Rovira, Rogelio Pfirter, Federico Pinedo, Luis Fernando Posse, Adalberto Rodríguez Giavarini, Ricardo F. Saguier, Horacio Sánchez Caballero, Matías G. Sánchez Sorondo, Raúl C. Sanguinetti, Octavio Schindler, Roberto Starke, Alejandro Tonelli, Pablo G. Tonelli, Enrique Wilson-Rae y Diego C. T. Yofre, participan con tristeza su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

MARTINI, Hugo, q.e.p.d. - Raúl Sanguinetti despide a Hugo, inclaudicable demócrata, con tristeza y oraciones.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias
    1

    Fuerte golpe en el mundo cripto: dos viernes seguidos de liquidaciones millonarias

  2. La reconocida cantante con la que vinculan a Gonzalo Gerber, exnovio de Dai Fernández
    2

    La reconocida cantante con la que vinculan a Gonzalo Gerber, exnovio de Dai Fernández

  3. Las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana
    3

    Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 18 y 19 de octubre

  4. Fue al programa de Darío Barassi, le veían cara conocida y reveló de quién era hijo
    4

    Es hijo de un famoso actor, se presentó en Ahora Caigo y dejó atónito a Darío Barassi: “Es innegable”

Cargando banners ...