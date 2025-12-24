LA NACION

MARTIRÉ, Eduardo

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Sus amigos del almuerzo de los lunes de CUBA, Alfredo A. Boly, Jorge S. Villar, Eugenio Holmberg, Marcelo de Elizalde, Eduardo Ottolenghi, Ricardo Mase, José M. Cafferata, Guillermo Fernández del Casal, Raúl Lissarrague, Claudio Teloni, Adrián Perés, Luis A. Ugarte, Domingo Segura, Daniel Bracht, José M. Fernández Miranda y José M. White despedimos con tristeza a nuestro querido amigo, acompañando a su gran familia en estos momentos. Que Dios te tenga en su gloria.

MARTIRÉ, Eduardo. - Isidoro Ruiz Moreno y Nora Racedo lo despiden con cariño y acompañan a su familia en este momento.

MARTIRE, Eduardo, q.e.p.d. - Mariano Cúneo Libarona y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Whisky y su familia en este triste momento.

MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Marilita y Marcelo Gebhardt despiden con pena al brillante magistrado e ilustre académico y elevan sus oraciones junto a su familia por su alma.

MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas participa el fallecimiento de su destacado y estimado académico de número, doctor Eduardo Martiré, y acompaña a su familia en este triste momento.

