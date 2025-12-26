LA NACION

MARTIRÉ, Eduardo

MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 21-12-2025. - El Club Universitario de Buenos Aires participa con profundo dolor el fallecimiento del ex presidente del ateneo y biblioteca y acompaña a su familia y a los amigos en este triste momento.

MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Martín Laclau participa con mucha pena su fallecimiento y agradece una oración en su querida memoria.

MARTIRÉ, Eduardo, q.e.p.d. - Los señores jueces de la Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial participan con pesar el fallecimiento de quien fuera distinguido integrante del cuerpo.

