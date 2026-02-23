MASSOCCO, Liliana
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - Su esposo Héctor, su hijo Guido y su hermana Silvia participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria. El velatorio será hoy a las 10 en la Parroquia Nuestra Señora de La Rábida, Belgrano 1502, CABA, y culminará con una misa a las 12. A las 14.30 se arribará al Cementerio Parque de la Gloria, Ruta 2, kilómetro 40.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
✝ MASSOCCO de LABONIA, Liliana. - La Junta de Estudios Históricos de Montserrat despide con pesar a su presidente, destacando su compromiso y dedicación, y acompaña a su familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Logro en Luján: trasladan a un santuario a los dos osos que quedaron a la deriva en el exzoo junto con otros 60 animales
- 3
Era la jugadora más querida de Gran Hermano, pero una crisis nerviosa la hizo saltar el muro y abandonar la fama
- 4
Tomás Etcheverry, campeón: hizo un culto del esfuerzo en el Río Open y conquistó su primer título ATP