MATAR, Ana María

MATAR, Ana María, felleció el 3-9-2025. - ASOFAR y su presidente Sebastián Ercolessi acompañan al Sr. Alfredo Di Salvo y a su familia y ruegan una oración en su memoria.

MATAR, Ana María. - La Asociación Mutual Farmasur, su comisión directiva y el personal lamentan el fallecimiento de la esposa de Alfredo Di Salvo. Acompañamos a Alfredo y a sus hijos Marianela e Ignacio en éste doloroso momento y rogamos una oración en su memoria.

