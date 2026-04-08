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MATARAZZO, Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MATARAZZO, Teresa q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Sus hijos Diego, Facundo y Pili, y sus nietos Thomy y Luqui despiden a la mejor madre y abuela con mucho amor y así la recordarán siempre.

MATARAZZO, Teresa. - Su hermano Bili y Agustina Blaquier, hijos y nietos despiden a la queridísima Teresa con todo cariño.

MATARAZZO, Teresa, q.e.p.d. falleció el 6-4-2026. - Su cuñada Lucila Macchiavello de Matarazzo, su sobrino Francisco y Angie y Toby despiden a la querida Tere, recordando siempre su alegría de vivir y su gran optimismo. Acompañan con mucho cariño a Facu, Diego, Pili, Bili y Agus y los chicos.

MATARAZZO, Teresa, q.e.p.d. - Querida Teresa, te despido con inmenso cariño. Graciela Casal.

MATARAZZO, Teresa. - Lucía y Eduardo Blaquier despiden con cariño a Teresa, acompañando a Billy y Agustina.

MATARAZZO, Teresa, q.e.p.d. - Los hermanos Blaquier abrazan a Agustina y a Billy con inmenso cariño.

MATARAZZO, Teresa, q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Marcela Macchiavello y Francisco A. Marseillan y sus hijos lamentan su tremenda pérdida y  acompañan a sus hijos Diego, Facundo y Pili y nietos, Lucy y Chichilo y Bili y Agustina  en este triste momento.

MATARAZZO, Teresa, q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - Silvia Macchiavello de Cernadas y sus hijos la despiden con mucha tristeza  y acompañan a Diego, Facundo y Pili y nietos, Luchi y Chichilo, Bili y Agustina con mucho cariño.

MATARAZZO, Teresa, q.e.p.d., falleció el 6-4-2026. - María Luisa Macchiavello y sus hijos la despiden con mucha tristeza y acompañan a sus hijos Diego, Facundo y Pili y nietos, Lucy y Chichilo y Bili y Agustina en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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