SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MAUTNER, Silvina, falleció el 22-5-2026. - Te queremos mucho, vas a estar siempre en nuestros corazones. Tu esposo Alejandro y tus hijos Lucas, Justo e Iván te despiden con mucho cariño. LAZARO COSTA, Tel. 3616-1187

MAUTNER, Silvina, q.e.p.d. - Manuel Vetrone, Dolores Maiz Casas, sus hijos Sofía y Manuel acompañan a Lucas y familia y los abrazan con cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa