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MAUTNER, Silvina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MAUTNER, Silvina, falleció el 22-5-2026. - Te queremos mucho, vas a estar siempre en nuestros corazones. Tu esposo Alejandro y tus hijos Lucas, Justo e Iván te despiden con mucho cariño. LAZARO COSTA, Tel. 3616-1187
MAUTNER, Silvina, q.e.p.d. - Manuel Vetrone, Dolores Maiz Casas, sus hijos Sofía y Manuel acompañan a Lucas y familia y los abrazan con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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