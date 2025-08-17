SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MAYOL, Fernando, q.e.p.d. - Rita y Alfredo Mayol y sus hijos Mechi, Lupe y Nico y Yohanna y Santiago Mayol y su hija Belén acompañan a sus primos, Adriana y los chicos con mucho cariño y piden oraciones por Fer.

† MAYOL, Fernando, q.e.p.d. - Patricia Minieri Saint-Beat, sus hijos Aki y Tonio y nietos lo despiden con mucha tristeza, acompañando a Felipe y Claudia y a todos los Mayol con mucho cariño.

† MAYOL, Fernando, q.e.p.d. - Su mujer Adriana Pérez junto a sus hijos Rosario, Juan Mateo y Martina y familias despiden a Fer con mucho cariño. Invitan a la misa y posterior entierro hoy, a las 13.30, en la Colina, Gral. Lamadrid.

† MAYOL, Fernando, q.e.p.d. - Sus hermanos Felipe, Ricardo, Julio, Pablo, Eduardo, Luciano y Tomás Mayol y sus familias abrazan a Adriana, Ro, Juano y Martu y rezan en memoria del inolvidable Fer.

† MAYOL, Fernando, q.e.p.d. - Manuel Candia y sus hijas Lucía y Pablo Ponce Peñalva y María; y todos sus nietos abrazan a los queridos Mayol con muchísimo cariño, elevando oraciones en su memoria.

† MAYOL, Fernando, q.e.p.d., falleció el 16-8-2025. - Los Casares despedimos a Fer con mucha tristeza y acompañamos a Adriana, a sus hijos y a toda la familia Mayol con nuestras oraciones y cariño.

† MAYOL, Fernando. - Acompañamos con mucho cariño a Adriana e hijos y a sus hermanos en este doloroso momento y rezamos una oración por nuestro querido Fernando. Sus primos Mayol Monclá, Jorge, Pina, Elena, Inés y Alex y familias.

