SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos. - El personal de los establecimientos El Cañadón, La India y El Patín participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos. - Su mujer Carolina Matilde Hermelo, sus hijos Juan y Agostina, Tomás y Agostina, sus nietos Juan Cruz, Salvador, Pilar y Silvestre participan su fallecimiento. Sus restos se despedirán en un responso hoy, 12.30 hs, en Capilla de Jardín de Paz.

MAZZINI CAMPOS, Juan Carlos, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Posadas 1537 participa su fallecimiento y saluda a su esposa y familiares.

