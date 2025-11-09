SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MC INTYRE, Donald, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho amor. Tus hijos Donny, Nico y María y la Flia. Lo Tártaro, Pato, Silvia, Vale, Chris, Fer, Ine y sobrinos.

† MC INTYRE, Donald. - Julian Irigoin, Martín Blousson y Martín Bourel despiden a su querido amigo Donald.

