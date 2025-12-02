LA NACION

MC LOUGHLIN DE PATRON COSTAS, Silvia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MC LOUGHLIN de PATRON COSTAS, Silvia, q.e.p.d. - Adolfo Leupold, Lucrecia Mackinlay Zapiola y sus hijos Nicolás y Silvia María, Germán y Carolina, Christián y Candela, Axel y Mercedes, abrazan a Martín y a sus hijos, la despiden con mucho amor y tristeza, rezando por toda su familia.

MC LOUGHLIN de PATRON COSTAS, Silvia. - Francisco y Silvia López Lecube, hijos y nietos despiden a Silvia con oraciones y acompañan con cariño a Martín y familia.

MC LOUGHLIN de PATRON COSTAS, Silvia, q.e.p.d. - Enrique M. y María Inés Müller Taborda junto a sus hijos Delfina, Agustina y Juan P. Chavanne y Marcos la despiden con profundo dolor y acompañan a Martín, Silvia, Verónica, Martín (h.), Tomás y familia con gran cariño y oraciones en este triste momento.

MC LOUGHLIN de PATRON COSTAS, Silvia, q.e.p.d. - Juan Alejandro, Dora y Juani Sánchez Lahoz despiden a Silvia con gran tristeza y acompañan a Martín y familia.

