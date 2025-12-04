1
MC LOUGHLIN DE PATRÓN COSTAS, Sylvia
† MC LOUGHLIN de PATRÓN COSTAS, Sylvia. - Enrique y Cecilia López Lecube y sus hijos acompañan a su primo Martín y a los chicos con mucho cariño y oraciones.
