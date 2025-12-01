SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MC LOUGHLIN, Silvia, q.e.p.d. - Sus consuegros Carlos Rouges y Patricia Aliaga e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Martín y su querida familia en este triste momento.

† MC LOUGHLIN, Silvia, q.e.p.d., falleció el 30-11-2025. - Su hermano Robbie y Lucía, sus sobrinos Jimmy y Lu, Diego y Delfi, Nico y Cami, Luli y Fede, y Delfi y Diego la recordaremos con mucho cariño, y acompañamos a Martin, Silvi, Vero, Coco y Tomi en este difícil momento.

† MC LOUGHLIN, Silvia, q.e.p.d. - José y Male Patrón Costas, hijos y nietos participan con profundo dolor la partida al cielo de su querida amiga, acompañan a su primo Martín, hijos y nietos con muchísimo cariño y rezan oraciones en su memoria.

