MEILAN, Susana Josefina
✝ MEILAN, Susana Josefina. - Sus sobrinos Mariana Pilar y Francisco Robles, Josefina y Andrés Ronquietto, Martin y Florencia Guillemette, Carlos Diego y Sofia Maxit despiden a Susy con mucho carino y acompañan a Susie, Sofi y Tommy e hijos en este triste momento.
✝ MEILAN, Susana Josefina. - Olivier de Clarens (a.) despide a Susy con mucho cariño y ruega una oración en su memoria.
