MEIRA, Carlos María

MEIRA, Carlos María, q.e.p.d., falleció el 6-9-2025. - Su mujer María Beatriz Barbieri; sus hijos Carlos María y Majo, Soledad y Pancho, Santiago y Bernardita y Clara y Ezequiel y sus nietos Agustín, Ignacio, Inés, Francisco, Delfina, Trinidad, Martina, Sofía, Emma y Manuel participan el fallecimiento de Pirucho y que sus restos serán inhumados hoy, a las 10.30, en el cementerio Jardín de Bella Vista.

MEIRA, Carlos María, q.e.p.d. - Tus amigos Beatriz y Julio Lascano e hijas (as.), Malena Davel de Obarrio e hijos, Nohelia y Daniel Obarrio e hijos acompañamos a Beatriz y sus hijos.

