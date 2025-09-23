SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MEJÍA, Ignacio Lucas. - Sus primas Florencia, Inés, Mary, Agustina, Celina y Victoria acompañan con cariño a Gabriela, hijos y hermanos.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d. - Su tía Esther Mejía participa con mucha tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d. - Enrique y Ana Scala e hijos Enrique y Corina, Luciano (a.) y Martha (a.), María (a.) y Paul (a.), Francisco y Cecilia y nietos lo despiden con todo cariño, ruegan oraciones en su memoria y acompañan a toda su familia en este triste momento.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d. - Establecimiento Santa Rosa, Enrique Scala, Fabio García, Gustavo García Mainero, Walter Weinberger y Gonzalo García lo despiden con gran tristeza y acompañan a toda su familia en este tan doloroso momento.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d. - Hoy nos toca despedirte con gran tristeza y con el agradecimiento por el camino recorrido juntos. Gracias Ignacio por estar siempre dispuesto a escucharnos. Más de treinta años aconsejándonos y haciendo realidad nuestros proyectos. Te vamos a extrañar, siempre estarás en nuestros corazones. Ana y Enrique Scala.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - Susana M. de Ayerra, hijos y nietos acompañan a Pablo y familia en este momento de dolor.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - Su esposa María Gabriela Rutty; sus hijos Francisca y Pablo Miñones y Manuel, su hermano Alejandro Rutty y Lorena Guillén, sus sobrinos Xul y Mora participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - Raúl Mariano Mejía y Pía Majdalani, Miguel Eduardo Mejía y Carola Pettis, Andrés Federico Mejía y Paula Harriague Castex, Pablo Francisco Mejía y Beatriz Diez, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido hermano, acompañan a Gabriela, Francisca y Pablo y a Manuel en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

† MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d., falleció el 21-9-2025. - El directorio de Barrancas de la Tigra, empleados y colaboradores participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido presidente, acompañando a Gabriela, Francisca y Pablo y a Manuel en este triste momento y rogando una oración en su memoria.

