LA NACION

MEJÍA, Ignacio Lucas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MEJÍA, Ignacio Lucas. - María Belén Oyhanarte, Juan Vaquer y Alfredo Vítolo abrazan a su querido amigo Andrés en este triste momento.

MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d. - Alejo Harriague Castex (a.), Luisa Terrero de Harriague Castex (a.) e hijos, lo despiden con cariño y rezan oraciones en su memoria.

MEJÍA, Ignacio Lucas, q.e.p.d. - Enrique Harriague Castex (a.), hijos y nietos los despiden con cariño y rezan oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
    1

    Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin

  2. El desgarrador pedido de la madre de una de las jóvenes desaparecidas hace 72 horas en La Matanza
    2

    El desgarrador pedido de la madre de una de las jóvenes desaparecidas hace 72 horas en La Matanza

  3. Una compañía italiana inaugurará una nueva planta para duplicar su producción en la Argentina
    3

    Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción

  4. Las opciones de inversión para hacer rendir tu dinero
    4

    Cómo pasar del ahorro a la inversión y no morir en el intento

Cargando banners ...