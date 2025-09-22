1
MEJÍA, Ignacio
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MEJÍA, Ignacio. - Los integrantes de la Región Sudeste CREA acompañan a sus familiares y amigos, elevando una oración en su memoria y recordándolo con mucho cariño.
