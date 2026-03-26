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MELAMED, Alberto

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MELAMED, Alberto (Aba) Z.L., falleció en Barcelona, el 24 de marzo de 2026. - Tu mujer Celi, tus hijas Paula, Laura, Valeria y Florencia y tus nietos Matías, Paloma, Malena, Melisa, Mia, Thais, Matilda, Santina y Luciano te dicen gracias por todo el amor, tu sabiduría y tus enseñanzas de vida.Su recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones.

MELAMED, Alberto, Z.L., falleció el 24 de marzo de 2026. - Carola Aisiks, Cinthia Bokser, Laura Kopcow, Florencia Merr, Jessica Musri, Silvina Perincioli, Fabiana Resnik, Alejandra Sassoon y Florencia Schuster acompañan a toda la familia con mucho cariño en este momento tan difícil.

Avisos fúnebres
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