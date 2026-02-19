1
MELHEM, Oscar,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Arribeños 1684 participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Mickey, Marcel y Mónica (as.) despedimos a nuestro querido primo Oscar y acompañamos a Delia y a sus hijos Diana, Daniel, Adriana y Pablo, en este triste momento.
✝ MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Anwar Melhem y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Delia, Diana, Adriana, Daniel, Pablo y sus familias en este triste momento.
