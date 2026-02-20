LA NACION

MELHEM, Oscar, q.e.p.d. - Nerses y Mirta Kurkcuoglu despedimos con cariño y dolor a Oscar.

MELHEM, Oscar q.e.p.d. - Blanquita y Carlos, sus hijos Ale, Miguel, Diego y Martina acompañan con enorme cariño a Delia, Diana, Adri, Dani, Pablo y familias y ruegan una oración en su memoria.

MELHEM, Oscar q.e.p.d. - Poupëe y Eduardo Nicora lo despiden con cariño y abrazan a su familia.

