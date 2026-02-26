MENCARINI, Blanca Teresa del Valle Pajón de,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENCARINI, Blanca Teresa del Valle Pajón de, q.e.p.d., 25-2-2026. - El personal y los socios del estudio Mencarini & Tarsitano SRL expresan sus condolencias a su socio Jorge A. Mencarini por la pérdida de su madre y lo acompañan en este doloroso momento.
✝ MENCARINI, Blanca Teresa del Valle Pajón de, q.e.p.d., 25-2-2026. - Carlos F. Tarsitano y señora participan el fallecimiento de la madre de su amigo Jorge y lo acompañan en este triste momento.
