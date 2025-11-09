SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana. - Eduardo, Juan Pablo y Gonzalo Meijide acompañan a Alejandro e hijos en este doloroso momento.

† MENÉNDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Gustavo Frers, Carlos Menéndez Behety, Diego Caminal, Federico Díaz Mathé, Julio Goldaracena, Alejandro Pienovi y Pablo Roccatagliata, acompañan con todo cariño a Alejandro y familia.

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Su hermana María Cristina Menéndez Behety, y su cuñado José Franza, acompañan en estos difíciles momentos a su marido Alejandro Saubidet, a sus hijos Paula y César, a su yerno Gonzalo Funes, y a sus nietas Josefina, Milagros y Felicitas, y ruegan una oracion en su memoria.

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana. - Mercedes y Mariano Saubidet Bilbao, sus hijos Santiago, Agustina e Ignacio Sammartino, Mariano y Belén Bosch, Mercedes y Santiago Miguens y Juan y Martina Donadini y sus nietos despiden con gran tristeza a Roxana y acompañan con gran cariño y oraciones a Alejandro y los chicos.

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Su primo Alejandro Menendez Behety y sus hijos Alejandro y Clara participan con gran pena su fallecimiento, abrazando con enorme cariño a toda su familia.

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Sus primos Horacio e Inés Menendez Behety de Pueyrredon junto con sus hijos la despiden con gran tristeza y abrazan con enorme cariño a toda su familia.

† MENÉNDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Su ahijado Martín Pereyra de Olazábal y Sofía junto a sus hijas Libertad y Andina la despiden con mucho cariño.

† MENÉNDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Sara y Jorge Pereyra de Olazábal, sus hijos y nietas despiden a una amiga de toda la vida con inmenso cariño.

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana. - Alejandro Saubidet Bilbao, su hijos Paula y Gonzalo Fúnes, César y Tomás, sus nietas Josefina, Felicitas y Milagros despiden con mucho amor a su querida Nana, confiando en la promesa de Dios de gozar el cielo eternamente.

