MENENDEZ BEHETY DE SAUBIDET, Roxana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Con gran cariño acompañamos y abrazamos a Alejandro, Paula, César y Tomás. Patricio Suarez y Karen, Patricio (h.) , Erika, Facundo y Tamara Suarez.
† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Alvaro Alsogaray y familia lamentan el fallecimiento de Roxana y acompañan a su entrañable amigo Alejandro.
