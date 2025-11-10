SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Con gran cariño acompañamos y abrazamos a Alejandro, Paula, César y Tomás. Patricio Suarez y Karen, Patricio (h.) , Erika, Facundo y Tamara Suarez.

† MENENDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Alvaro Alsogaray y familia lamentan el fallecimiento de Roxana y acompañan a su entrañable amigo Alejandro.

