LA NACION

MENÉNDEZ BEHETY DE SAUBIDET, Roxana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENÉNDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Juan Carlos Burgui, Pablo Cernadas, Vicente Durruty, Miguel Grondona, Julio Lera, Ignacio Llorente, Eduardo Montes de Oca, Guillermo Sánchez Sorondo, Julio Sánchez Sorondo, Roberto Saravia, Esteban Sere, Guillermo Strada, Luis Vernet, Luis Maria Vigiano y Horacio Zarracan participan de su fallecimiento y acompañan a Alejandro y familia, rogando una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    1

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

  2. Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo
    2

    Matilda cayó desde un segundo piso: el video que podría confirmar un femicidio en San Telmo

  3. Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez
    3

    Un virus de la infancia puede contribuir a desarrollar demencia en la adultez

  4. El chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones
    4

    “Enorme esfuerzo”: el chico que a los 12 años es sensación por sacar campeones

Cargando banners ...