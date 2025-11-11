1
MENÉNDEZ BEHETY DE SAUBIDET, Roxana
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MENÉNDEZ BEHETY de SAUBIDET, Roxana, q.e.p.d. - Juan Carlos Burgui, Pablo Cernadas, Vicente Durruty, Miguel Grondona, Julio Lera, Ignacio Llorente, Eduardo Montes de Oca, Guillermo Sánchez Sorondo, Julio Sánchez Sorondo, Roberto Saravia, Esteban Sere, Guillermo Strada, Luis Vernet, Luis Maria Vigiano y Horacio Zarracan participan de su fallecimiento y acompañan a Alejandro y familia, rogando una oración en su memoria.
