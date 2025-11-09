SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - Raúl, María José Menéndez Behety y Gregorio, participan con profundo dolor del fallecimiento de su prima y acompañan a Alejandro Saubidet, Paula, César y Tomás en este tristísimo momento.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - Fernando y Gabriela Menéndez Behety participan su fallecimiento y acompañan a Alejandro Saubidet, Paula, César y Tomás en este tristísimo momento y ruegan una oración en su memoria.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d. - Alejando y Carola Menéndez Behety participan con profundo dolor del fallecimiento de su prima y acompañan a Alejandro Saubidet, Paula, César y Tomás en este tristísimo momento.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - Paul Chevallier-Boutell, Pilar e hijos participan con dolor el fallecimiento de la querida Roxana, ruegan una oración por su alma y acompañan a la familia en este triste momento.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - La Estancia María Behety S. A., sus directores y accionistas participan el fallecimiento de quien fuera su directora y ruegan una oración en su memoria.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d. - Estancia San Julio, su directorio y personal, acompañan a la familia y ruegan una oración en su memoria.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - El frigorífico Los Jazmines, sus directores y accionistas participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - Los empleados de Estancia María Behety S. A. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MENÉNDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d., falleció el 8-11-2025. - La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, y su presidente, Sr. Sebastián Beato, acompañan con profundo dolor al Sr. Alejandro Saubidet Bilbao, miembro de su comisión directiva, ante el fallecimiento de su querida esposa, Roxana Menéndez Behety. En este momento de inmensa tristeza, extendemos nuestro más sincero abrazo a Alejandro y a su familia, y les hacemos llegar nuestras condolencias y afecto en nombre de toda la comisión directiva y del equipo de ACARA. Que Roxana descanse en paz, y que el amor de quienes los rodean les brinde consuelo.

† MENENDEZ BEHETY, Roxana. - Carlos y Alicia, junto con sus hijos y nietos, te despiden con muchísimo cariño.

