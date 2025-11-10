LA NACION

MENENDEZ BEHETY, Roxana

MENENDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d., 8-11-2025. - Viviana Franza de Banini, Abelardo Banini y Mariana Franza participan su fallecimiento, y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

MENENDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d., 8-11-2025. - Directores, accionistas y personal de las sociedades Urbanizadora Misión Grande S.A. y Desarrollos del Sur S.A. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MENENDEZ BEHETY, Roxana. - Estancia Los Flamencos, Enrique Campos y Julia Blaquier y familia despiden a Roxana con mucho cariño.

MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - Jackie Cahen Salaberry y sus hijas Jackie y Clara despiden a Roxy con gran dolor y abrazan a su familia.

