SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MENENDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d., 8-11-2025. - Viviana Franza de Banini, Abelardo Banini y Mariana Franza participan su fallecimiento, y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

† MENENDEZ BEHETY, Roxana, q.e.p.d., 8-11-2025. - Directores, accionistas y personal de las sociedades Urbanizadora Misión Grande S.A. y Desarrollos del Sur S.A. participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† MENENDEZ BEHETY, Roxana. - Estancia Los Flamencos, Enrique Campos y Julia Blaquier y familia despiden a Roxana con mucho cariño.

MENÉNDEZ BEHETY, Roxana. - Jackie Cahen Salaberry y sus hijas Jackie y Clara despiden a Roxy con gran dolor y abrazan a su familia.

