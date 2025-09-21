LA NACION

MENÉNDEZ, Candela Rodríguez Améndola De

MENÉNDEZ, Candela Rodríguez Améndola de, q.e.p.d., falleció el 19-9-2025. - Gonzalo Menéndez y Amalia Masoni; sus hijos Montsi y Fran, Candy y Pachi y Tomi y sus nietos Joaco, Cata, Jojo, Tori, Pía y Blas participan con inmenso dolor el fallecimiento de Cande y acompañan y apoyan con todo su amor y con toda su fuerza a Gonchi, Teo, Nina y Felucho en este tristísimo momento. Invitan a la ceremonia hoy, 13.30 hs., en Parque Memorial.

