1
MENÉNDEZ, Candela Rodríguez Améndola De
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MENÉNDEZ, Candela Rodríguez Améndola de. - Juan Vicente Santa Cruz, Graciela y familia despiden con pesar a Cande y acompañan a Gonchi y toda la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú
- 3
Maxi López llegó a la Argentina para participar en MasterChef y se reencontró con sus hijos
- 4
Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Azerbaiyán: el veredicto de otra carrera accidentada