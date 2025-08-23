MENENDEZ HUME, Ricardo A.
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MENENDEZ HUME, Ricardo A., q.e.p.d. - Juan M. Escriña y Beatriz Urquiza H. y familia, despiden con tristeza a Ricardo y acompañan a toda la familia en este triste momento.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Susana U. B. de Cabezas y familia acompañan a José, Carmencita y a todos los Menéndez Hume con muchísimo cariño en la triste despedida del gran Richard.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Cristina y Santiago de Alzaga Unzué abrazan a Clarita con mucho amor.
MENÉNDEZ HUME, Ricardo. - Susana Braun de Santillan acompaña con cariño a la familia Menéndez Hume, especialmente a Carmencita, María y Teresa.
MENENDEZ HUME, Ricardo. - Félix Ramírez Saravia despide a su querido amigo con mucha tristeza y acompaña a toda su familia con todo cariño.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Su hermana Mercedes Menéndez Hume y Antonio Sibbald, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y acompañan a toda la familia.
