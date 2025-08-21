LA NACION

MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana María Menéndez Hume de Paz, sus hijos Joe y Florencia, Alex y Mariana, Santi y Patricia, Martín y Florinda, Salvador, nietos y Armando Paz lo despiden con amor y abrazan con cariño a su familia.

MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d. - Armando Paz, hijos y nietos despiden a Ricardo con cariño y acompañan a María e hijos y hermanos en su tristeza, rogando una oración en su memoria.

MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Juan M. Villar Urquiza, sus hijas Candelaria y Luisa, participan con tristeza su fallecimiento y ruegan rezar una oración por su memoria.

MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - El directorio de Bardahl Lubricantes Argentina S.A. participa con hondo pesar su fallecimiento rogando una oración por su eterno descanso.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    1

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  2. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados
    2

    Sorpresas. Quiénes desafiaron a Milei y quiénes se alinearon al Presidente en Diputados

  3. Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes
    3

    Se entregó Ariel García Furfaro: tenía un pedido de detención por la investigación de las muertes

  4. Cómo fueron los gravísimos incidentes que forzaron la suspensión de Independiente vs. U. de Chile
    4

    Independiente vs. Universidad de Chile: se suspendió el partido por incidentes entre los hinchas

Cargando banners ...