SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d. - Su hermana María Menéndez Hume de Paz, sus hijos Joe y Florencia, Alex y Mariana, Santi y Patricia, Martín y Florinda, Salvador, nietos y Armando Paz lo despiden con amor y abrazan con cariño a su familia.

† MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d. - Armando Paz, hijos y nietos despiden a Ricardo con cariño y acompañan a María e hijos y hermanos en su tristeza, rogando una oración en su memoria.

† MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Juan M. Villar Urquiza, sus hijas Candelaria y Luisa, participan con tristeza su fallecimiento y ruegan rezar una oración por su memoria.

† MENÉNDEZ HUME, Ricardo Alejandro, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - El directorio de Bardahl Lubricantes Argentina S.A. participa con hondo pesar su fallecimiento rogando una oración por su eterno descanso.

Aviso publicado en la edición impresa