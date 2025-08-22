MENÉNDEZ HUME, Ricardo
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo. - Acompañamos con mucho cariño a José. Anthony y Luz Hope.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo. - Jorge e Isabel Tassara e hijos despiden al querido primo Ricardo con gran pena.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Zsolt y Ania Agárdy (as.) despiden con tristeza a Ricardo y acompañan con mucho afecto a María y sus hermanos y toda la familia en estos tristes momentos, rogando una oración en su memoria.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Carlitos y Pompi y sus hijos abrazan a Clara con mucho cariño.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Felipe y María José Menéndez y familia despiden a Ricardo y abrazan a toda la familia con muchísimo cariño.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Santiago Braun lo despide con tristeza y acompaña a toda su familia con mucho cariño.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - La comunidad del Colegio Michael Ham participa su fallecimiento y acompaña muy especialmente a su querida alumna Indie, a sus exalumnas Ana, Martina, Delfina y Teodelina, a Ricardo, Galo y a su esposa Magdalena. Con la certeza de que en la cruz está nuestra esperanza, nos unimos en oración en este momento de profundo dolor.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d., falleció el 20-8-2025. - Federico Braun y María Freixas acompañan a toda su familia con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Eduardo G. Stambuk y María Erausquin de Stambuk y familia acompañan a Richie y Panchi con mucho cariño en este triste momento.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo A., q.e.p.d. - Tu mujer Magu; tus hijos Richie, Anita, Martu, Delfi, Toti, Maru, Indie y Galo te despedimos con inmenso amor y con nuestras oraciones, siempre estarás presente con tu alegría, bondad y cariño en cada uno.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Gustavo Chopitea despide gran tristeza a Ricardo y acompaña a toda la familia en su dolor.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Valeria Martelli despide a Ricardo y acompaña a toda la querida familia con el afecto de siempre, pidiendo una oración en su memoria.
† MENÉNDEZ HUME, Ricardo, q.e.p.d. - Tus compañeros de la CN 70 del cardenal Newman te despiden con profundo dolor y acompañan a tu familia con todo cariño.
MENÉNDEZ HUME, Ricardo. - Cecilia y Adolfo Zuberbuhler (as.) acompañan a toda la familia Menéndez en estos triste momentos.
