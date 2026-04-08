SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENGANI, Gustavo q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - La firma Martín G. Lalor SA. despide al señor Gustavo Mengani y acompaña a su familia en este difícil momento.

✝ MENGANI, Gustavo q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El Centro de Consignatarios de Productos del País participa fu fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - Campos y Ganados SA. y su presidente Oscar Subarroca despiden a un querido amigo y saludan a su familia.

✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d. - La comisión directiva del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas participa con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo, haciéndoles llegar las condolencias a su familia y pidiendo una oración en su memoria.

✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El directorio de Mercado Agroganadero SA. y su personal participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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