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MENGANI, Gustavo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MENGANI, Gustavo q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - La firma Martín G. Lalor SA. despide al señor Gustavo Mengani y acompaña a su familia en este difícil momento.

MENGANI, Gustavo q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El Centro de Consignatarios de Productos del País participa fu fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - Campos y Ganados SA. y su presidente Oscar Subarroca despiden a un querido amigo y saludan a su familia.

MENGANI, Gustavo, q.e.p.d. - La comisión directiva del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas participa con profundo dolor el fallecimiento de Gustavo, haciéndoles llegar las condolencias a su familia y pidiendo una oración en su memoria.

MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El directorio de Mercado Agroganadero SA. y su personal participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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