SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El directorio y personal de Harrington y Lafuente SA participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - Santamarina e Hijos S.A. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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