1
MENGANI, Gustavo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El directorio y personal de Harrington y Lafuente SA participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan triste momento. Ruegan una oración en su memoria.
✝ MENGANI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - Santamarina e Hijos S.A. participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Qué llamó la atención a los especialistas sobre la operación de Adorni
- 3
Christina Koch, astronauta del Artemis II: “La Luna es la encarnación de algo que está en el corazón de cada uno y que representa la exploración y la superación”
- 4
Bestseller desembarca en la Argentina con US$50 millones y un plan de 40 tiendas