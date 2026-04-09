SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MENGANI, Gustavo Oscar. - Gananor Pujol S. A. acompaña en este doloroso momento a toda su familia, deseando un descanso en paz para Gustavo.

✝ MENGANI, Gustavo Oscar, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con pesar al querido Gustavo Mengani, cliente y amigo. Acompaña a toda su familia en este doloroso momento.

✝ MENGANI, Gustavo Oscar, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El directorio de Néstor I. Goenaga y Cía. S.A. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Marcelo Mengani y familiares en este momento de dolor.

✝ MENGANI, Gustavo Oscar, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - Goenaga - Biaus S.R.L. participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a Marcelo y familia Mengani en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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