MENGANI, Gustavo Oscar
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MENGANI, Gustavo Oscar. - Gananor Pujol S. A. acompaña en este doloroso momento a toda su familia, deseando un descanso en paz para Gustavo.
✝ MENGANI, Gustavo Oscar, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. despide con pesar al querido Gustavo Mengani, cliente y amigo. Acompaña a toda su familia en este doloroso momento.
✝ MENGANI, Gustavo Oscar, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - El directorio de Néstor I. Goenaga y Cía. S.A. participa con pesar su fallecimiento y acompaña a Marcelo Mengani y familiares en este momento de dolor.
✝ MENGANI, Gustavo Oscar, q.e.p.d., falleció el 7-4-2026. - Goenaga - Biaus S.R.L. participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a Marcelo y familia Mengani en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Qué llamó la atención a los especialistas sobre la operación de Adorni
- 3
Christina Koch, astronauta del Artemis II: “La Luna es la encarnación de algo que está en el corazón de cada uno y que representa la exploración y la superación”
- 4
Bestseller desembarca en la Argentina con US$50 millones y un plan de 40 tiendas