✝ MERBILHAA, Juan Pedro q.e.p.d. - Tu mujer Sonia; tus hijos en el afecto Raúl, Gabriela, Ramiro y Luisa y tus queridos Tomás, Martina , Manuel, Beltrán y Nicolás te querrán siempre e invitan a despedirlo hoy, a las 11.30, en el cementerio Jardín de Paz. - Cia. PRINCIPAL, Tel. 4821-5554

✝ MERBILHAA, Juan Pedro q.e.p.d. - Su hermana María Carmen Merbilhaa despide a su querido hermano Jean con profunda tristeza, y pidiendo una oración en su memoria, se une a Sonia y a sus hijos en el dolor.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, falleció el 3-2-2026. - Julia Matilde Merbilhaa de Pereira, sus hijos María Julia y Pablo, María Eugenia, María Laura y Hernán, María Cecilia y Juan Leon, Eduardo y Carolina, sus nietos Juan Pablo y María Emilia, Milo y Mora, Mathilde y Leon y Álvaro, despiden con todo su amor a Jean y abrazan cariñosamente a Sonia. Pedimos una oración en su memoria.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Sus hermanos Guillermo y Bea, Carina y Guillermo, Flavia y Peter, hijos y nietos lo despiden con todo el cariño de una vida compartida.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Acompaño a Sonia en este difícil momento. Elena Merbilhaa de Martin.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro q.e.p.d. - Sus sobrinos Gabriel y María Carmen Tettamanti despiden a su querido tío Jean con inmensa tristeza y agradecen por tantos lindos momentos compartidos. Te recordaremos siempre con mucho amor. Abrazamos a Sonia y familia en este doloroso momento.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Su suegra Martha A. de Decker lo despide con inmenso cariño.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Lucía y José Garay y familia despiden a Juan Pedro con mucho cariño.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - La comisión de la Sociedad Rural de Vedia participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este duro momento.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Martín y Claudia Capelle, María José y Tomás, Juan Martín y Fátima, Luisa y Ramiro, Josefina y Julián, y nietos despedimos con mucha tristeza a un grande. Abrazamos a Sonia, Ramiro, Raúl y a toda la familia con mucho cariño y oraciones. Lo recordaremos siempre por la inmensa huella que dejó y por los momentos compartidos.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Maurina y Carlos Bollini Shaw participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido amigo, compañero del estudio por más de 50 años y de campañas agropecuarias. Acompañan a Sonia en este triste momento.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Pablo y Mima Cameo con sus hijos y nietos despiden con gran tristeza a su querido amigo y abrazan a Sonia con enorme cariño.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Productores x Caminos de Daireaux despide con tristeza a su asesor y amigo y saluda a su familia.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro q.e.p.d. - El Centro de Consignatarios de Productos del País lamenta el fallecimiento del ex presidente de CARBAP Juan Pedro Merbihaa y ruega una oración en su memoria.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, Dr., q.e.p.d. - Adrián Gualdoni Basualdo despide con profundo pesar a su querido amigo y acompaña a Sonia en este doloroso momento.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, Dr., q.e.p.d. - Anabella Monteleone, Gonzalo Guillén y sus hijos Adela y Antonio acompañan a su querida Sonia en tan triste trance.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, Dr., q.e.p.d. - Consultart.dgb participa su fallecimiento y abraza con todo cariño a su directora Sonia Decker por su irreparable pérdida.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Julio y Adriana despiden a su amigo Juan y acompañan a Sonia con mucho cariño.

✝ MERBILHAÁ, Juan Pedro, falleció el 3-2-2026. - Los Méndez, Pipo, Fede y Juli, Rosario, Laura y Hernán y sus nietos despiden al inolvidable Juan Pedro y acompañan a Sonia con dolor.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - CARBAP participa con pesar el fallecimiento de su ex presidente, acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - La Sociedad Rural de Bragado participa con pesar el fallecimiento de un gran defensor de los derechos y principios agropecuarios. Ruega una oración en su memoria.

✝ MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - María Susana Azzi (a.) lamenta su fallecimiento y acompaña a Sonia con mucho cariño.

