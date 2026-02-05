LA NACION

MERBILHAA, Juan Pedro. - Agustín y Marina Arzeno e hijos despiden al querido Doc y acompañan a Sonia con cariño y oraciones.

MERBILHAA, Juan Pedro, falleció el 3-2-2026. - Federico Büker (a.) lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña y abraza a su amiga Sonia con todo cariño.

MERBILHAA, Juan Pedro. - Laura y Raúl Fernandez Criado, sus hijos Raúl (h.) y Gabriela, Ramiro y Luisa, Juan y Laura y nietos despiden a Juan Pedro con mucha tristeza y acompañan a Sonia con mucho cariño.

MERBILHAA, Juan Pedro q.e.p.d. - La Sociedad Rural de General Pinto lo despide con tristeza y lo recordará siempre por su destacada trayectoria tanto en esta institución como en Carbap. Acompañan a su Flia. y ruega oraciones en su memoria.

MERBILHAA, Juan Pedro. - Siempre en nosotros, Juan Pedro Merbilhaa. Tu alma pajareará por siempre en los jardines de San Cosme. Ximena y Agustina Caminos acompañan con profundo cariño a Sonia Decker y a toda su familia.

MERBILHAA, Juan Pedro. - La Asociación de Riego Pampeano despide a su asesor jurídico que tanto hizo por el desarrollo y defensa de la actividad y el cuidado del recurso, rogando por su alma y el consuelo de sus seres queridos.

MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Ana Murphy, María Laura Alonso, Vicky White, Maggie Benvenuto y Verónica Rawson Paz, amigas de toda la vida, abrazamos y acompañamos a Sonia en este triste momento.

MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Te despedimos querido Doc. con inmensa tristeza pero con tantos lindos momentos compartidos. Abrazamos a Sonia, Rauli, Rami y familia con todo nuestro amor. Fede y Ade, Agustina y Nico, Federico y Caro, Pedro y Sari y nietos.

MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Beatrice y Jorge Hugo Herrera Vegas participan su fallecimiento y acompañan a Sonia y su familia con mucho afecto.

MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Los amigos de Ramiro despedimos al Doc., recordándolo con cariño y acompañando a su familia.

MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Los Lafiandra participan su fallecimiento, abrazan y acompañan a Sonia con muchísimo cariño. Rogando una oración en su memoria.

