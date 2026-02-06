1
MERBILHAA, Juan Pedro
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Joaquín Ibarbia lo despide con afecto y admiración y acompaña a Sonia en su dolor.
✝ MERBILHAA, Juan Pedro. - Horacio y Susy Gutiérrez y familia lamentamos con profundo dolor la pérdida de nuestro muy querido amigo Juan Pedro, gran dirigente agropecuario y excelente persona. Abrazamos a Sonia y familia, acompañando con todas nuestras oraciones.
✝ MERBILHAA, Juan Pedro, q.e.p.d. - Cristina Boubée y Lionello Sagramoso despiden con gran pesar al mejor asesor letrado y gremial del campo. Abrazo a Sonia.
