MERBILHAA, Juan Pedro
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MERBILHAA, Juan Pedro. - La Sociedad Rural de Azul participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Juan Pedro Merbilhaa, ex presidente de CARBAP. Acompaña a sus familiares en este momento y ruega una oración en su memoria.
