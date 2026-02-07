SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MERBILHAA, Juan Pedro. - La Sociedad Rural de Azul participa con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Juan Pedro Merbilhaa, ex presidente de CARBAP. Acompaña a sus familiares en este momento y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

