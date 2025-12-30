LA NACION

MERCAU DE ANDRÉS, Sara

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MERCAU de ANDRÉS, Sara, q.e.p.d. - El Estudio Beccar Varela participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Ana Andrés y la acompaña a ella y a su familia en este triste momento.

MERCAU de ANDRÉS, Sara, q.e.p.d. - Los socios del Estudio Beccar Varela participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su socia Ana Andrés y familia en este momento de dolor.

