MERLIN, Saúl Elías,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MERLIN, Saúl Elías, (Lulo), q.e.p.d., falleció en Madrid, el 11-2-2026. - Su familia: su hija Silvia, su yerno Jorge, sus nietas y nietos políticos Daniela y Enrique y Julieta y Juan, y sus bisnietos Guillermo, Santiago y Javier se despiden con profunda tristeza.

Avisos fúnebres

