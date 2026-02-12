1
MERLIN, Saúl Elías,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
MERLIN, Saúl Elías, (Lulo), q.e.p.d., falleció en Madrid, el 11-2-2026. - Su familia: su hija Silvia, su yerno Jorge, sus nietas y nietos políticos Daniela y Enrique y Julieta y Juan, y sus bisnietos Guillermo, Santiago y Javier se despiden con profunda tristeza.
