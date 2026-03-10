MESSIA, María Isabel,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MESSIA de TSUJI, María Isabel, (Marisa), Dra. q.e.p.d., partió a la casa del Señor el 9-3-2026. - Su marido Kabo y sus hijas Verónica y Agostina la despiden con profundo amor y agradecen a quienes la acompañaron con cariño y oraciones a lo largo de su vida. Ruegan una oración por su alma.

✝ MESSIA de TSUJI, María Isabel, Dra. q.e.p.d. - La familia Tamarit acompaña con profundo dolor a Verónica y a toda su familia ante el fallecimiento de su querida madre. Elevamos una oración por su paz eterna.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa