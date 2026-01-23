SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ METRO, Santiago q.e.p.d., falleció el 21-1-2026. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

METRO, Santiago, q.e.p.d., falleció el 21-1-2026. - El directorio de Mercado Agroganadero SA y su personal particpan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

