LA NACION

METRO, Santiago

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

METRO, Santiago q.e.p.d., falleció el 21-1-2026. - El directorio de Saenz Valiente, Bullrich y Cía. S.A. acompaña a la familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

METRO, Santiago, q.e.p.d., falleció el 21-1-2026. - El directorio de Mercado Agroganadero SA y su personal particpan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El recorrido del nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte
    1

    Este es el nuevo colectivo que une el sur de la ciudad con el norte: cómo es el recorrido y qué barrios conecta

  2. Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia que frenó una exposición para defender las Malvinas
    2

    Quién es Ian Sielecki, el embajador argentino en Francia que frenó una exposición para defender las Malvinas

  3. El nuevo parte médico de Bastián
    3

    “Lesiones cerebrales y cervicales severas”: el nuevo parte médico de Bastián

  4. Polémica en el Australian Open: Osaka fue criticada por su rival tras una actitud antideportiva
    4

    Australian Open: Naomi Osaka protagonizó un tenso cruce con su rival Sorana Cirstea