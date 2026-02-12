1
MEYRELLES, Marcelo J
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MEYRELLES, Marcelo J. - Alfredo y Telú Orfila ruegan una oración por el eterno descanso del alma de su queridísimo amigo.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reforma laboral: Javier Milei difundió un video editado de Mariano Recalde y el legislador lo cruzó
- 3
La física de origen cubano que construyó un avión a los 14 años y cuyo trabajo fue citado por Stephen Hawking
- 4
“Al mejor postor”: un municipio bonaerense licita la siembra de banquinas y busca generar fondos