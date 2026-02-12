SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ MEYRELLES TORRES, Marcelo José, q.e.p.d. - La comisión directiva, socios y personal del San Isidro Club despiden al queridísimo Marcelo, ex jugador, ex dirigente y socio honorario. Acompañamos a Inés, hijos y a todos los Meyrelles en este triste momento e invitamos a despedirlo hoy jueves 12, en el Memorial de Pilar, a las 13.

Avisos fúnebres

