MEYRELLES TORRES, Marcelo José
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MEYRELLES TORRES, Marcelo José. - Su esposa Inés, sus hijos Inés y Gonzalo, Eduardo y Josefina, Paco y Romina, Marcela y Martin, junto a sus nietos y bisnietos, lo despiden con cariño y agradecen una oración en su memoria.
✝ MEYRELLES TORRES, Marcelo José q.e.p.d. - Ana y Eduardo Oderigo, sus hijos Dolores, Coco, María y Nico, y sus hijos políticos y nietos, participan el fallecimiento del querido Marcelo y acompañan con mucho cariño a Inés, sus hijos, nietos y bisnietos, en estas circunstancias tan tristes
