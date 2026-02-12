1
MEYRELLES TORRES, Marcelo
✝ MEYRELLES TORRES, Marcelo, 11-2-2026. - Su hermana Estela; sus hijos María,Gonzalo y Carolina, Josefina y Alejandro y sus nietos Juan, Rocío, Bautista, Manuel y Olivia despedimos con profundo dolor a Marcelo y acompañamos con cariño a Inés, hijos, nietos y bisnietos.
