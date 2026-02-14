LA NACION

MEYRELLES TORRES, Marcelo,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

MEYRELLES TORRES, Marcelo, q.e.p.d. - Sus íntimos amigos Eduardo y Alejandro Beláustegui, David Obarrio, Jorge Fernández Ramallo y Adrián Beccar Varela despiden al querido Marcelo y acompañan a su familia con cariño.

