1
MEYRELLES TORRES, Marcelo,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ MEYRELLES TORRES, Marcelo, q.e.p.d. - Sus íntimos amigos Eduardo y Alejandro Beláustegui, David Obarrio, Jorge Fernández Ramallo y Adrián Beccar Varela despiden al querido Marcelo y acompañan a su familia con cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Reforma laboral: qué pasaría con las jubilaciones al reducirse las contribuciones patronales
- 3
Pago de licencias: acusaciones cruzadas y desconcierto en el Gobierno por un cambio a última hora en la reforma laboral
- 4
Hay alerta amarilla por tormentas fuertes para este sábado 14 de febrero: las provincias afectadas